厄瓜多76歲婦人蒙托雅（Bella Montoya）被宣告死亡後，於葬禮上敲打棺材、大口呼吸「死而復生」。

厄瓜多76歲婦人蒙托雅（Bella Montoya）被宣告死亡後，於葬禮上敲打棺材、大口呼吸「死而復生」，事實上這種案例並不罕見，專家推測，婦人可能罹患「強直性昏厥」（catalepsy），患者對刺激的反應下降，呼吸、心跳等生命徵象也低到幾乎測不出來，容易造成誤判。

如同厄瓜多婦人被烏龍判死的案例並不少見，去（2022）年12月，美國愛荷華州一間療養院宣告一名66歲住民死亡，遺體被送到葬儀社後她竟開始「喘氣」；2020年，底特律一名女子被宣告死亡，被送到葬儀社後突然睜開眼睛，當時禮儀師正準備為她防腐。

更離奇的案例是2018年一名西班牙囚犯分別被三名醫師宣告死亡，就在官方準備為他驗屍前幾小時，男子又恢復意識，當時他身上已經畫上準備驗屍的標記。

厄瓜多《宇宙報》（El Universo）報導，蒙托雅可能罹患「強直性昏厥」，美國「財經內幕」（Business Insider）網站2018年有關西班牙囚犯案例的報導也提到，該名囚犯可能也罹患「強直性昏厥」。

根據美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information, NCBI）定義，強直性昏厥是一種不活動、對刺激反應降低、姿勢維持不動的狀態，患者的四肢能夠被擺放在任何位置、並保持姿勢。財經內幕指出，這類患者的呼吸、心跳等生命徵象也會下降到連醫生都測不出來，患者四肢能被隨意擺放，也經常被誤認為「屍僵」。

美國國家生物技術資訊中心指出，強直性昏厥可能與精神分裂等精神障礙有關。

厄瓜多法醫迪亞茲（Gabriel Díaz）說，當自然死亡、遺體不經過屍檢程序，就比較有可能發生將強直性昏厥患者送進棺材的情形，必須進行真正的診斷才能防範烏龍情形發生，例如使用心電圖、聽診器等儀器確認，另外比較土法煉鋼的方法是在患者嘴裡放玻璃或鏡子，如果起霧，就代表這個人還活者。