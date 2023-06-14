飽受肥胖困擾的人或許都有這樣的經驗：明明才剛吃完正餐沒多久，卻很快又感到飢餓，開始懷疑自己是否內分泌出了問題，而實際情況差不多就是如此。最近哈佛大學一項研究指出，肥胖者會表現出對食物欲求不滿，正是因爲肥胖破壞了大腦的感知能力，害大腦「生病了」。值得注意的是，這樣的改變是不可逆的。這項研究刊登在國外知名期刊《自然新陳代謝》（Nature Metabolism）。

根據美國有線新聞網（CNN）12日報導，這項針對「肥胖」與大腦的認知功能的臨床實驗，由哈佛大學醫學院教授阿波維恩（Caroline Apovian）主導。在實驗的第一階段，她找來30位醫學定義上的肥胖者（BMI＞30），以及30位體重標準人士作為對照，讓兩組人馬透過餵食管進食，半小時後，再以核磁共振造影及電腦斷層監測受試者的腦部反應。

「我們想避開嘴巴（味覺），專注在腸道與大腦的關聯，」研究團隊成員之一、耶魯大學醫學院內分泌學教授塞利（Mireille Serlie）說。「我們對大腦的紋狀體（striatum）特別感興趣，這個部分驅動我們覓食的本能。」紋狀體在情緒和習慣的形成上也扮演重要角色。

測試結果發現，體重正常者攝取食物後，紋狀體的訊號會慢下來，意味著大腦認知到身體已經進食，不需要再尋找食物，同時體內負責傳遞快樂情緒的多巴胺（dopamine）則會上升。

相較之下，肥胖者即使進食後，腦內的紋狀體仍持續處在活躍狀態，多巴胺的指數也沒有明顯增加。

在第二階段，研究人員要求30位肥胖者在3個月內減去10%體重——這樣的減重幅度可以改善血糖、重啟新陳代謝並促進健康，然後再重複第一階段的實驗。令人意外的是，即使成功減去體重後，他們的大腦並未因此「重置」，也就是說，即便攝取足夠食物，大腦還是無法像一般人那樣感到滿足。

「（肥胖）對大腦造成影響，可逆性或許不如我們的期待，」塞利表示，而這也能解釋為何許多人減肥成功後，往往不到幾年又復胖。「認為減肥可以透過『少吃多動，減不下來是因為缺乏意志力』，這樣的想法太過簡單，也太不真實。」接下來專家將進一步研究大腦開始受損的時間點，以及損傷和食物種類之間的關聯。