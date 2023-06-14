一名嚴重腎衰竭的48歲男子，某日因為心臟不適到急診室就醫，檢查發現，其血管嚴重鈣化，即血管如鉛管。原來是因男子太常吃加工類食品，而加工類食品含有大量的磷，男子因腎功能差加上攝取大量的磷，致血管嚴重鈣化，一個月後就因心肌梗塞病逝。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子原本即為第4期腎衰竭，當時因心臟不適送至急診室時，並非因心梗造成，但一照X光片發現，男子的血管嚴重鈣化，不用顯影劑即可看出血管位置，表示血管如同鉛管。

江守山表示，經了解，該男子平常不愛吃家人烹調的食物，愛吃加工類食品，而加工類食品為了讓食品口感佳，會使用大量的磷，「磷在食品添加物上有18種用法，例如保水劑、安定劑、品質改良劑、酸鹼調節劑等，」食用者容易攝取極高量的磷。

他表示，醫界目前認為，心臟血管若已嚴重鈣化，已沒有好的方法可治療患者。根據過去經驗，這時若放置支架、心導管氣球擴張術，可能會讓病人加速死亡，因此當時只能給予阿斯匹靈等藥物治療，一個月後，該病患就因心梗而病逝。

他提醒，腎功能不佳者要忌磷，尤其是加工食品中的磷。相較於肉類所含的磷為人體吸收率為1/2、堅果為1/3，加工食品中的磷吸收率達百分之百，因此民眾勿大量食用加工食品。