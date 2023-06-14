國防部13日上午例行記者會公布「全民國防應變手冊」，其中，提及戰時可能發生的狀況，並公布敵人軍裝識別。同時整合防空避難處所、急救責任醫院、民生必需品配售及收容安置地點也都在「消防防災e點通」APP中。對此，中天《盧秀芳辣晚報》13日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於開戰時的「敵我識別」，許多人認為「讀書都記不好了，記這個好像也記不起來」、「如果記不太得，還要拿出手機來看」，引發討論。

「全民國防應變手冊」公布敵人（解放軍）軍裝識別。國防部提供

中天《盧秀芳辣晚報》13日由「辮子妹」進行街訪，對於國防部公布最新版的「全民國防應變手冊」，許多民眾紛紛表示「讀書都記不好了，記這個好像也記不起來」、「如果記不太得，還要拿出手機來看」、「來不及分辨，你就已經被碰碰開槍走了」、「眼睛等你看得到，他走到你能分辨出來的距離的時候，你已經被打死了」、「戰時沒在分辨的啦」、「完全分辨不出來」、「先逃再說」、「要怎麼識別？我不知道怎麼識別，是別有什麼用？」、「看完就不在了，就直接被擊倒了」、「真的不實用」

而也有民眾認為「不會去下載，很浪費空間」、「現在人就算下載，也不會去看」、「平常下載也沒有時間去看那些東西」、「應該不太會去看」、「學校國防課才會用到吧，突然做這個出來有點多餘」。