大陸國防部與俄羅斯軍隊6日在日本海、東海相關空域展開聯合空中巡航，同時《微博 軍武觀察哨》也發現在7日當天，美國的航母尼米茲號和雷根號，也出現在宮古海峽以東海域，雙航母的演練意指嚇阻中俄兩國。而美國、日本、法國以及加拿大等4國，9日起在菲律賓海聯合演習，國防部8日就偵獲37架次共機進入台灣西南空域。對此，前立委郭正亮12日就表示，「中、俄都出動了戰略轟炸機，這已經很嚴重了」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《全球大視野》中表示，「美國這樣做就是跟中國大陸對峙，所以擺明了就是第三次世界大戰的態勢，如果真要幹就是這態勢了」，郭正亮提及，「中、俄都出動了戰略轟炸機，這已經很嚴重了，中、俄兩國都有核子武器、戰略潛艇等等」。

郭正亮也提到，「日本真的是頭腦發燒，岸田文雄這舉動可能是為了選舉，他這一波『親美反中』的操作，讓他民調衝破50％，右翼的政黨支持度也大增」，郭正亮最後也說，「目前日本保守的政治派系，他們的得票可能會超過60％，這就會牽涉到席次超過三分之二，那要不要修憲？這會有一些連鎖反應，我不認為岸田文雄選後，還會繼續對中國大陸跟俄羅斯如此挑釁，因為這對日本的利益是不利的」。