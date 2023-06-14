中國大陸在8日時，派出37架次各型軍機，侵入台灣防空識別區，並從巴士海峽到東部海域，而日本也在7日和8日公布一共有17架次共機，從宮古海峽進入太平洋，共軍企圖運用「鉗形戰術」南北包夾台灣意圖明顯。對此，退役中將帥化民13日就表示，「這個鉗形攻勢還有一個就是，當台灣的海軍想脫離戰場，想躲到疏泊區的話，這兩個鉗形攻勢也可以攔著你的去路」，引發討論。

帥化民13日在中天節目《頭條開講》中表示，「台灣海峽當然是武力犯台的戰場，解放軍一定要從這邊來，至於宮古海峽和巴士海峽，那不是打台灣，他是打反介入區域拒止」，帥化民更說，「因為打台灣，中國大陸一定要把日本跟美國干預的力量算進去，不管他們來不來，都要有事先的準備」，帥化民指出，「台灣東邊這塊水深的區域，剛好就是宮古海峽、巴士海峽美軍介入的點，這個區域一定會有他的反潛機、電偵機跟水下的反潛的戰力，要部署在這地方，因為這地方是美軍跟日本要介入的點」。

帥化民更提到，「這個鉗形攻勢還有一個就是，當台灣的海軍想脫離戰場，想躲到疏泊區的話，這兩個鉗形攻勢也可以攔著你的去路，首先殲滅你空軍的起飛能力，接著就要消滅海上的艦艇能力，第三個就要把所有反艦飛彈的陣地和防空飛彈的陣地摧毀，它才能發動登陸作戰」。

帥化民最後更說，「這三個東西沒有做到徹底的打擊，中國大陸不會登陸作戰，這階段的時間美軍來不來得及介入，就是一個時間點的問題，介入就有這兩路包抄的兵力打在那個地方，所以這個犯台計劃，他不是一氣呵成的，現在演習是展示這種方式」。