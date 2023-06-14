大陸國防部與俄羅斯軍隊6日在日本海、東海相關空域展開聯合空中巡航，美國的航母尼米茲號和雷根號7日也出現在宮古海峽以東海域，雙航母的演練疑似意指嚇阻中俄兩國，而美國、日本、法國以及加拿大等4國，9日起在菲律賓海聯合演習。前立委郭正亮13日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國雙航母對面是中俄空中戰略巡航，雙方海軍也都出了艦艇及戰略轟炸機。因為日本介入俄烏戰爭太深了，要賣美國TNT還被俄方警告。美日集團對中俄聯手是空前的對峙，是第三次世界大戰的前奏。

「你知道他的對面是什麼？是中國跟俄羅斯的空中戰略巡航！」郭正亮表示，雙方海軍也都出了艦艇，而且都出了戰略轟炸機，「所以我跟你講，這個對峙就是第三次世界大戰的前奏！」因為他聚集的力量就是美日集團，還有中俄聯手，所以這是一個空前的對峙，「不過是各玩各的！」

郭正亮指出，美國只是說我出個兩艘航母，來跟日本做個宣示，撐你一下。不過日本真的介入俄烏戰爭介入太深了，美國最近這個是有點故意在害日本，因為美國每個月生產的砲彈數，只能夠讓烏克蘭撐三天，所以他不夠，他要跟日本來買TNT。

「結果俄羅斯就跟日本講說，你如果賣美國，你就視同參戰！」郭正亮強調，俄羅斯最近對日本非常不以為然，也包括日本都幫美國墊錢，付了很多錢給烏克蘭。所以俄羅斯最近也做了很多動作，比如說讓中國的工程隊登上庫頁島，那個日本經營了3、40年的薩哈林群島天然氣工程，「我看未來可能就交給中國了！」

郭正亮提到，事實上金正恩早就提供砲彈給俄羅斯了，他是最挺普丁的。「所以我私底下也懷疑，他去年射了那麼多導彈，技術突飛猛進，是不是普丁的回報？」朝鮮提供了500人，直接介入戰場，也提供砲彈。