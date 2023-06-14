口服避孕藥是現代女性常用的避孕手段之一。瑞典學界最近發布一項26萬人大型研究結果指，女性服用避孕藥會導致憂鬱症發生機率大增，尤其是剛服藥不久之後最容易陷入消沉情緒。開始用藥的各年齡層之中又以青少女陷入憂鬱的風險最大，機率高出130%；成人女性風險平均增加92%。

此前已有研究認為，口服避孕藥與憂鬱症之間存有關聯，這項研究由瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）針對逾26.4萬名女性進行的研究，更加支持這項看法。研究果已發表於國際期刊《流行病學和精神病學》（Epidemiology and Psychiatric Sciences）。

烏普薩拉大學免疫、遺傳與病理學系研究人員約翰森（Therese Johansson）表示，避孕藥丸對於青少女造成的巨大影響，可歸因於青春期引發的荷爾蒙變化，這個時期的女性已經歷明顯的荷爾蒙改變，不僅更容易受到荷爾蒙變化影響，人生其他經歷也可能帶來重大衝擊。

2016年《美國醫學會精神醫學》期刊發表的一份研究報告指出，使用荷爾蒙避孕藥往往與之後使用抗憂鬱藥物或確診罹患憂鬱症的情形有關聯。2019年又有一項研究報告顯示，16歲少女使用口服避孕藥之後哭泣次數、睡眠不規律、飲食失調的情形，比同齡但未用口服避孕藥的少女嚴重。

瑞典這項最新研究數據資料來自英國人體生物資料庫（UK Biobank），這個生醫資料庫擁有全英國超過50萬參與者的基因與健康資料。研究人員探究幾種避孕藥丸的影響，包括黃體素（progestogen）、一種類似黃體素的化合物，還有雌激素（estrogen）。

結果發現，女性若長期服用口服避孕藥，過了最初2年之後，罹患憂鬱症機率增加的幅度會開始下滑。不過，青少女就算停用口服避孕藥，罹患憂鬱症的風險仍高。這個情況在成年女性並未發現。

約翰森說，避孕藥能讓女性免於出現意外懷孕狀況，也有助於預防卵巢癌與子宮癌，但醫師與患者也都應該了解服藥之後出現憂鬱症的風險。