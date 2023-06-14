東南亞國協（ASEAN）主席國印尼8日表示，東協將在南海舉辦首次聯合軍事演習，這是近期南海陷入緊張局勢後最新的多邊安全演習。前立委郭正亮13日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，東協國家要做自己的軍事演習，沒有美國參與，這是二次大戰之後第一次。阿拉伯人認為「地區最大的威脅就是美國」的民意佔78％。獨立自主的味道，從中東、東南亞，將來也會到南美洲，未來也會到歐洲，連馬克宏都反對北約納入日本。

郭正亮表示，最近很多地方獨立自主的外交都慢慢在浮現，比方說東南亞，印尼總統佐科威最近也叫軍隊總司令出來宣布，說東南亞要在9月做一次東協國家自己的軍事演習，沒有美國參與，這個是二次大戰之後第一次。

「我覺得這個大概都在凸顯一些事情。」郭正亮提到，獨立自主的味道，從中東、東南亞，將來也會到南美洲，未來一定也會到歐洲。馬克宏都已經公開出來講了，他反對北約納入日本。所以布林肯真的不知道怎麼辦。光是這些各區域獨立自主外交的浮現，不要被美國控制，布林肯就已經要謝謝收看了，因為表示你的外交全部失敗。

「這個也沒有辦法，尤其是中東！」郭正亮指出，《半島電視台》那個文章就寫得非常細膩，他說從911事件到現在，阿拉伯人認為「我們地區最大的威脅就是美國」佔百分之78，認為俄羅斯是最大威脅的只有57％，敘利亞也大概57％，所以你美國在中東老百姓的眼中就是一個威脅，造成不穩定的來源。

主持人盧秀芳說，這個也很有意思，中國的一些和平作為，會讓美國改邪歸正？郭正亮強調，事實上南太平洋就是這樣，「你沒有看到所羅門群島嗎？把中國的力量拉進來，美國就回來了！」當然左右逢源是他們最大的利益，過去美國老是在搞軍事那一套，在搞人家的政治矛盾，但人家要的是經濟發展。中國至少帶來的邏輯是明確的，就是大家一起把經濟搞好，先讓老百姓的生活變好，其他問題以後都可以慢慢解決。