南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)於4月23日宣布走遍台灣本島四個極點，一個多月以來已走完9成的路，最近她抵達最後一站－屏東縣，對此，網友非常佩服，列出四大關鍵特質，大讚：「有沒有企鵝妹其實很強大的八卦？真的是個了不起的強者。」

原PO在PTT八卦版發文，表示企鵝妹的個人能力十分突出，畢業於韓國頂尖的延世大學，且英語程度等同母語人士，這次來台環島，徒步走了1千多公里，且路上必須拿穩定器直播、留意聊天室訊息、觀看導航，以及不斷想跟觀眾互動的哽，就這樣天天持續12個小時、睡不到6小時，讓原PO猛誇：「99%人辦不到」，並直呼非常考驗體力以及毅力。

而這些並非全部，原PO進一步點出企鵝妹的態度很敬業，收到許多民眾贈送的物資，負重越來越多，仍願意跟一大堆人合照，佩服地說：「這些拍照群眾99%是免費仔，企鵝妹與他們拍照沒好處的，但一樣不囉嗦拍照、簽名，無論多累通通服務完畢。」

貼文曝光後引起網友熱烈迴響，紛紛贊同寫下：「所以她紅的有道理，40天流量都還保底1萬2」、「她的內心很強大，不是體力而已」、「而且她不偷懶的，沒走到30km還會生氣」、「這種大熱天氣有辦法走路，實在很猛」、「機會是留給準備好的人，這次企鵝完全用實力證明自己」、「個性跟態度真的贏99%的人，還有真心愛動物。」

事實上，企鵝妹曾站上飯店體重機，曝光身上裝備重達14公斤，且全程徒步環島，遇上不少頭疼的狀況，包括民眾不顧一切要求合照、慘遭台灣Youtuber騷擾，甚至在台北車站遇到狂粉要求幫唱生日快樂歌等等，讓她氣得直呼：「感覺被當猴子一樣對待」，並呼籲所有人保持應有的尊重，協助她達成環島的目標。