34歲美女主播張若妤擁有流利口條跟豐富的新聞專業能力，深受觀眾喜愛，近來她飛往位於印尼的峇里島旅遊，玩得十分開心，未料日前突然發文，表示每天使用好幾百萬印尼盾，感覺像列在富士比排行榜的富人，竟發現不肖份子擅自取用她的照片，意圖誘騙民眾投資，警惕大家千萬不要上當。

張若妤12日公布一個名為「張若妤－投資商院」的粉絲專頁，大大以紅字寫上「假帳號」3個字，強調遭人盜圖，感嘆：「還真有人以為我是大富婆，數學超爛還教投資真是糗西郎」，並鄭重提醒所有人：「各位千萬別點擊別上車，這輛車會往前開還是往後開，我是不知道喔，別上當受騙喔！」

對此，有網友開玩笑：「竟然有好投資方法沒有跟我分享～覺得傷心～～」，張若妤幽默回覆：「下次開班算你友情價2折，一個月只要五萬九千九、五萬九千九，還加能量水、還加能量水 」，另一名網友留言：「辛巴威都億來億去的」，張若妤打趣說：「我也想要每天都億來億去」，還有人笑說：「若妤如果變成投資達人，就不會在主播台啦」，獲得張若妤親自認證：「選你正解。」

張若妤今年4月生下寶貝女兒，悉心照顧小朋友之外，也注重個人生活，近來飛往印尼峇里島旅遊散心，分享逛當地市場的心得，也PO出坐在躺椅的泳裝照，纖細的手臂、蠻腰跟美腿全都露，怎麼都看不出才生產2個多月，讓網友紛紛讚嘆：「身材依舊，就是美」、「為什麼可以這麼正啦」、「美女媽媽好。」