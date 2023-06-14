氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(14)日苗栗至彰化、台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局今日清晨4時，針對中部、南部等6縣市發布大雨特報。

大雨特報：苗栗、台中、彰化、台南、高雄、屏東

今天清晨5時5分隊新竹市、新竹縣、苗栗縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水以及低能見度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日天氣類似於昨日，從週四（15日）開始到週六（17日）是梅雨滯留鋒最劇的時間，由於滯留鋒漸漸往北走，屆時全台都會受影響，一直要到下週一（19日）這波滯留鋒面離開台灣，天氣才會好轉。

今（14）日南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，西半部山區、東半部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局表示，周四至周六（15至17日）易有短延時強降雨現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤以中南部地區雨勢較持續而明顯。

氣象局指出，今天靠近鋒面的南部、東南部天氣較不穩定，有短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後加上熱力作用的激發，會有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，西半部山區及東半部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，今晚起降雨有逐漸增加的趨勢；溫度方面，各地預測高溫約29至32度，低溫為25度左右。

氣象局說明，周四至周六滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其又以中南部地區雨勢較持續而明顯，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周日至下周二（18日至20日）雖然鋒面逐漸遠離，但由於西南風持續影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。