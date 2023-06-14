川普離開住所時畫面。（美聯社）

美國前總統川普涉非法持有國安文件、妨礙司法等罪遭聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統後，今天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

審訊持續約45分鐘，川普的律師要求陪審團審判。專家表示，由於處理機密證據的複雜性，審判可能一年後才會開始。

法新社報導，一名司法消息人士說，川普將和其他被告一樣，走完既定程序，他將按捺數位指紋，拍照並上傳法院紀錄，但不會對外公開。

路透社報導，一名法院官員說，川普和一同遭起訴的前助理諾塔（Walt Nauta）抵達法院時，先被法警記錄在案。

法院周遭戒備森嚴。川普在法庭應訊的過程不准拍攝和實況轉播。法院聚集大批川普支持者和來自全球各地的數百名記者。

川普在驅車前來法院途中，於自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說：「這是我們國家史上最令人難過的日子之一。我們的國家正在沒落。」他並重申這項起訴是政治「獵巫」。

這是川普近幾個月來第二度出庭應訊。他4月初在紐約曼哈頓出庭應訊時對34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪；這些刑事指控出自3件不同的封口費案。

川普應訊後預料將搭機前往他在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部，向支持者發表演說，重申他是無辜。（譯者：陳政一）1120614