大陸江蘇省一名李小姐開車到朋友社區，因沒有找到停車位，想說就上去幾分鐘，因此把車停在出入口，沒想到正值上下班時間，她的車直接擋住來往進出社區的交通，甚至這些民眾打了80通電話都被拒接，直到4小時候她出現看到大批民眾圍繞她的車旁，甚至毫無悔意，最後被打到送醫。

三寶女駕駛直接停在社區出入口，最後慘被8人毆打。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《網易新聞》報導，江蘇揚州江都一名李小姐打電話報警，表示她剛剛遇到八名壯漢包圍毆打，現在躲在車內的狀況。警方到場後將李小姐送醫，並調查整起狀況，才發現是李小姐開車到了朋友社區，但找不到車位的關係，因此臨停在一旁，卻不知道完全擋到了出入口。

原本想要上去五分鐘就下來的她，卻因為看到朋友在打麻將，因此也跟著坐在朋友旁邊，原本的五分中變成了四小時，這幾小時中她也忘記自己臨停的狀況，甚至放在車上的臨停電話號碼，有人打來她也都沒接，甚至最後直接掛掉關機，就這樣她漏了將近80通電話。

女子被打到全身骨折臥病在床。（圖／翻攝自微博）

整個小區民眾都已經火大，等到她離開朋友家回去牽車時，附近民眾都已經抓狂，但她卻沒有道歉，還直接破口大罵起來，認為其他人不該因為一點小事情就圍著她罵，甚至還不馬上移車，直接坐在車頭引擎蓋上，喊出「我今天就是不走了，看你們到底能把我怎麼樣，更表示我上頭有人，你們有本事就來打我」。

沒想到在場民眾已經等了她幾小時火大，還被她這樣叫囂，一夥人便真的打她，打到她去移車為止。最後她報警並送醫，全身多處骨折臥床不起，李小姐的姐姐也出面表示，至今還沒抓到打人的兇手，由於監視器模糊關係，車牌與長相都無法辨識，也讓這起圍毆事件無法破案。

但李小姐的狀況卻讓不少網友叫好，認為她先違停耽誤眾人時間，到場後還態度囂張被打剛好而已，但也有網友認為打人始終不對，可以直接叫拖車來處理，社區管理員物業公司也應該要負責任。

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