走在馬來西亞的華人社區，經常能夠在街邊、住宅前、大樹下或是大樓角落見到類似台灣的小土地公廟，而這確實是為了供奉當地的土地公、「拿督公」而設的神龕，近日，當地就有一名華裔女子透露，與前男友分手後，健康狀況不佳，工作、家庭等人際關係不順利，最終獲得拿督公等神明幫助，幫她化解降頭。

來自砂拉越古晉的黃姓女子，先前透過臉書詳細描述她遭人下降頭，以及備受折磨的經歷。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據大馬的《中國報》報導，這名華裔女子聲稱，8年前因不願助紂為虐，協助前男友母親對寶貝兒子及丈夫下降頭，反遭對方下降頭對付，導致她感情、家庭、事業和健康嚴重被影響！

來自砂拉越古晉的黃姓女子，先前透過臉書詳細描述她遭人下降頭，以及備受折磨的經歷。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據報導，來自砂拉越古晉的黃姓女子，先前透過臉書詳細描述她遭人下降頭，以及備受折磨的經歷。28歲的黃女接受訪問時表示，她相信對她下降頭者，是她2015年的前男友母親，，只因當年她拒絕當幫兇，不願幫對方下降頭給其丈夫和兒子。

來自砂拉越古晉的黃姓女子，先前透過臉書詳細描述她遭人下降頭，以及備受折磨的經歷。（圖／翻攝自當事人臉書）

她回憶起這段往事，約在2015年年初，前男友的父母爆發爭執，隨後黃女和前男友就曾在前男友車上發現他母親放的一張神秘符紙。她表示，在她與前男友于同年分手前，前男友的母親曾帶著一罐貌似燒過符紙的水找她，要她倒入她和男友日常飲用的水中「說是保大家平安的」。當時她覺得事有蹊蹺，並將水罐交給前男友，當下前男友父子也質問了母親，隨後得知其母親下降頭的舉動，是為了挽回丈夫和兒子。未料她分手後的幾年，身體逐漸虛弱，經常生病；生活、人際關系還有工作都變得不順利，她當時也心中有數是怎麼回事，只是不願接受。

這名女子透過神明的協助化解降頭，經過一夜，身上的降頭終於被解除，這8年來的磨難也告一段落。（圖／翻攝自當事人臉書）

「我曾懷疑過是不是被下降頭，才導致身體能量受到影響，這些困惑一度讓我飽受身、心、靈的痛苦煎熬」，黃女表示，她是8日在雪隆區的廟堂被神明點名，指她身上中了「砂勞越本土降頭」，她說，發現其身上中的降頭的是大二爺伯（黑白無常），不過為她解降的就是拿督公，「我拿到數張符紙，隨後由拿督公進行法事，包括燒符紙、讓我喝下符水」。這名女子透過神明的協助化解降頭，經過一夜，身上的降頭終於被解除，這8年來的磨難也告一段落。

◎民俗說法，僅供參考。

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