美國5月消費者物價年增4%，創2年多來新低，有利於聯邦準備理事會（Fed）明天政策會議結束後暫停升息，美國股市今天收漲。
道瓊工業指數上漲145.79點或0.43%，收34212.12點。
標準普爾指數上揚30.08點或0.69%，收4369.01點。
那斯達克指數揚升111.40點或0.83%，收13573.32點。
費城半導體指數大漲42.001點或1.15%，收3683.665點。（譯者：陳政一）1120614
美國5月消費者物價年增4%，創2年多來新低，有利於聯邦準備理事會（Fed）明天政策會議結束後暫停升息，美國股市今天收漲。
道瓊工業指數上漲145.79點或0.43%，收34212.12點。
標準普爾指數上揚30.08點或0.69%，收4369.01點。
那斯達克指數揚升111.40點或0.83%，收13573.32點。
費城半導體指數大漲42.001點或1.15%，收3683.665點。（譯者：陳政一）1120614
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