中國考慮推出經濟刺激措施 國際油價反彈收高 08:152023/06/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國考慮推出經濟刺激措施，提振原油需求前景，國際油價今天反彈收高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價大漲2.30美元或3.4%，來到每桶69.42美元。 倫敦北海布倫特原油8月交割價大漲2.45美元或3.4%，來到每桶74.29美元。 高盛集團下調油價預測 國際油價重挫 傳北京考慮降息等刺激經濟措施 最快本周討論 美眾院歲計委員會壓倒性通過台美貿易倡議首批協定 #中國 #考慮 #經濟 #刺激措施 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 共軍演練「三海鉗形攻勢」竟為這事 退役中將爆驚人真相 05:002023/06/14 政治 摩根士丹利稱投資者應押注亞洲經濟復蘇 日韓台可望有良好表現 21:292023/06/13 財經 美國「這舉動」恐釀第3次世界大戰 郭正亮驚爆：很嚴重 05:302023/06/14 政治 永康商圈的魔法寶庫 永業書局沒有找不到的玩具 07:392023/06/14 社會 梓梓被爆戀上男演員 稱隊友小雞是「室友」卻不同住 06:492023/06/14 娛樂 川普遭聯邦起訴後首度出庭 對37項犯行概不認罪 05:222023/06/14 國際 三寶女開車找朋友直接停在社區出入口 下場被打到住院卻眾人叫好 07:402023/06/14 社會 《傳產》台北這三區 大樓平均單價比公寓貴逾3成5 07:382023/06/14 財經 美通膨續降溫、聯準會有望暫停升息 美股道瓊上漲145點 06:092023/06/14 財經 梓梓大膽拍「腋下控」入年曆 吳東震演《慾望》擠演員缺 06:522023/06/14 娛樂 傅培梅兩代3位烹飪名師 女兒、媳婦傳承絕技台灣味 07:392023/06/14 社會 28歲女分手前男友遭對方母親下降頭 她8年不順遂靠拿督公化解 07:412023/06/14 社會 邀請10年閨蜜參加婚禮 對方狠嗆：我忌妒妳所以不會去 07:402023/06/14 社會 新版「全民國防手冊」這點讓民眾氣炸 最新街訪令人吃驚 00:012023/06/14 政治 上班族注意！國1北上竹北段「火燒車」全線封閉處理中 07:222023/06/14 社會 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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