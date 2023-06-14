提起台北市的永康商圈，大家想到的是包括鼎泰豐在內的各具特色餐廳美食，但很多人不知道，名廚傅培梅的烹飪教室就曾開在永康街裡，現在由大女兒程安琪接棒，繼續傳承美食文化，至於傅培梅烹飪教室樓下的「永業書局」，則是知名的在地書店，前總統馬英九曾到這家書店擔任一日店員，顯示「永業書局」的「江湖地位」，不料「永業書局」和樓上鄰居因為1樓防火巷使用權和增建物等問題打了15年官司，至今未歇。

根據最高法院等判決資料顯示，本案為6層樓華廈，當初是名廚傅培梅的哥哥所興建，傅培梅的哥哥分得1樓和6樓，傅培梅擁有2樓和3樓，至於4樓和5樓則是傅的哥哥友人所有。後來產權幾經轉手，1樓和地下室由永業書局老闆周清永購得，周後來又買下5樓，2樓則住著曾任台北市立中興醫院耳鼻喉科主任的留日醫學博士詹光漢夫婦，3樓由傅培梅家人使用，4樓是陳家，6樓產權屬於傅培梅哥哥的孩子。

傅培梅家族及同棟鄰居在外牆上掛布條，抗議永業書店占用防火巷。（圖／CTWANT攝影組、翻攝臉書）

耳鼻喉名醫詹光漢等住戶向台北地院作證指出，1995年搬來這裡後，看到1樓旁的防火巷很髒亂，因此清理成停車空間，住戶都可以停車，不料周清永1997年搬來後，2002年在一樓施作外牆，還加裝鐵捲門，後來周說市府要進行衛生下水道施工，不能再停車，就把防火巷封閉還說，這本來就是他的使用範圍。傅培梅的兒子程顯灝也向北院指出，周當時說這個地方不能停車，他要使用，也沒有給樓上住戶新設鐵捲門的鑰匙。

周清永抗辯指出，當時他將圍牆退縮75公分，並重新施作鐵捲門，但該圍牆在他買一樓前早已存在，他是依當時現況使用防火巷土地，而且程安琪的弟弟程顯灝、詹光漢等住戶都向他表示，只要不出租該空地，就同意他使用，因此主觀上沒有竊占的不法犯意，就算有竊占犯意，如從1997年1、2月間起算，《刑法》追溯時效已消滅了。

北院則認為周清永拆除一樓原有磚造磚牆、鐵捲門，搭建新磚造圍牆、鐵捲門，並墊高地面，排除其他住戶使用防火巷，因此成立竊占罪，判刑4月、可易科罰金，上訴被高等法院駁回、全案確定。

雖然竊占官司早在2011年3月就塵埃落定，可是民事賠償和行政訴訟官司至今尚未落幕。同棟鄰居程安琪、詹光漢，以及程安琪的傅姓表弟及陳姓鄰居，除了提告民事求償，要求周清永拆除增建物，還應給付占用期間租金。另外，程安琪、詹光漢等住戶不滿周曾將一樓夾層登記為陽台，獲得台北市政府都市發展局及大安地政事務所准予補登12平方公尺的陽台面積，因此提起行政訴訟，經最高行政法院判准撤銷補登陽台面積。

根據各審級法院判決資料顯示，傅培梅家族、耳鼻喉名醫詹光漢及同棟住戶，共提告永業書店老闆周清永刑事、民事及行政訴訟，其中刑事竊占罪部分約在2009年提告，至於民事求償、要求拆除增建物及返還土地的部分，則在2015年提告。另外，住戶提起行政訴訟，抗議北市都發局和大安地政事務所將永業書局一樓夾層補登為陽台的部分，約在2018年提告。

程安琪繼承母親衣缽，重現傅培梅最愛的「糖醋全魚」，追憶母親創造的幸福滋味。（圖／報系資料照）

對於傅培梅家族、耳鼻喉名醫詹光漢等同棟住戶所提民事案件中，民事求償、要求返還土地、拆除增建物及租金部分，根據台北地院2017年6月間裁定書，法官核定訴訟標的價額為1523萬1240元，至於租金的不當得利部分，根據《民事訴訟法》規定，不併計價額。

對此，永業書局第二代接班人、周清永大兒子表示，防火巷爭議已經解決；程安琪受訪時則表示，防火巷等增建物爭議困擾鄰居很久了，希望大家能各退一步，彼此協調出一個圓滿結果，不過其他住戶對於此事仍然氣憤難當，近日將由律師召集住戶一同開會，尋求和解之道。

更多 CTWANT 報導