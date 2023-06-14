「傅培梅是誰？」不少年輕一代有著這樣的問號，其實一代名廚傅培梅跟我們的距離沒有那麼遙遠，甚至近到當年她親手調製研發的泡麵「滿漢大餐」，在巷口的便利商店就買得到。對於有些年紀的台灣人來說，傅培梅是家喻戶曉的人物，她在台視主持的烹飪節目，一做就是40年、超過4000集，許多婆婆媽媽就是看著她在電視裡炒菜、煮飯長大的。在兩個世代的台灣人的腦海裡，「如果傅培梅不是廚神，那誰才是廚神？」

明明是外省人的傅培梅，翻開她的成長背景，竟與眾多「阿祖級」的台灣人高度神似，祖籍山東福山的傅培梅，1931年出生於日本佔領統治的大連，從小受的是日本教育，因此說的一口流利日語，這讓她後來應邀到日本富士電視台主持長達5年的烹飪節目毫無違和感。傅培梅直到日本侵華戰敗投降，才開始接受正規的中文教育。

傅培梅和許多外省第一代一樣，1949年來台灣，她與同鄉程紹慶婚後育有一子兩女，出身自大戶人家的她幾乎沒下過廚房，為了抓住老公的胃，傅培梅不惜高價聘請餐館大廚教她烹飪，學成後在自家庭院開設烹飪班，她的廚藝逐漸聲名遠播，聞風而至的台視從1962年起聘請她開播烹飪節目，廣受各界好評，直到她過世前兩年、2002年才停播。傅培梅在烹飪教育上的貢獻讓她兩度獲得金鐘獎肯定，公共電視等電視台還根據她的自傳拍攝同名影集《五味八珍的歲月》向她致敬。

原本有意朝戲劇界發展的程安琪（左），在母親傅培梅（右）手把手指導下，也成為烹飪名師。（圖／報系資料照）

傅培梅雖然過世了，她的精湛廚藝透過大女兒程安琪和媳婦林慧懿傳承下來，程安琪接手母親的烹飪教學，除了出書、開班授課，也在電視台主持廚藝帶狀節目，深受歡迎。不過程安琪還有一個特殊身分，她曾在知名連續劇「保鑣」裡演出驕縱姑娘「趙夢嬌」，戲劇科班出身的她因演技精湛、扮相又佳，還被入戲甚深的觀眾寄冥紙恐嚇，此時傅培梅生病開刀，遂要求女兒息影陪她錄影並接手烹飪補習班，程安琪雖然心理一百個不願意，但孝順的她還是同意幫忙，從此台灣少了一位美麗女演員，卻意外誕生一位承先啟後的烹飪名師。

至於傅培梅的媳婦林慧懿也在婆婆的指導下成為名廚，除了曾替大導演李安的「飲食男女」一片設計菜餚，還在李安的「少年Pi的奇幻漂流」中，擔任飲食顧問，照顧來台拍片的世界各大洲700名劇組人員的胃，後來李安因「Pi」片2度獲得奧斯卡最佳導演獎，林慧懿也有不小的功勞。

安心亞在植劇場《五味八珍的歲月》裡扮演烹飪大師傅培梅頗受好評。（圖／好風光提供）

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