永康商圈的「永業書店」，外觀看起來有點歷史感，走進店裡迎面而來的是滿滿的玩具、文具、禮品和圖書，這間甚麼都賣的非文青傳統書店，歷經疫情、少子化等利空大環境，仍屹立台北市蛋黃區中的蛋黃區永康商圈超過30年，深獲附近居民歡迎，還是不少觀光客的指定名店，連趨勢科技共同創辦人陳怡蓁及孩子都曾是它的老主顧，更不用說馬英九總統卸任後，選定永業書店當成他打書地點，擔任一日店員順便直播當網紅。

永業書店老闆周清永本來是玩具批發業務，專門將玩具賣往各個小書局，在偶然機緣下，到永康街頂下一樓餐廳開起書店，周清永憑著他對玩具的專業知識和商業頭腦，只要孩子想要的夢幻玩具、文具，都可以在這裡挖到，如果找不到想要的，他還會幫忙到外面找。周清永眼光精準，嗅得出市場流行趨勢，總能及時抓住商機，絕不讓小顧客空手而回。

永業書店老闆周清永是玩具業務出身，憑著精準眼光和商業嗅覺，讓書店成為永康商圈名店。（圖／CTWANT攝影組、翻攝臉書）

如果說憑著敏銳的商業嗅覺就一定能賺到錢，這就大錯特錯了，因為玩具、文具、禮品和圖書的週轉率不高，特別是現在永業書局還擴充品項，連3C用品、生活雜貨都找得到，這對店主來說，每次進貨都像是賭博，投入大量的資本後等著客人上門，萬一押錯寶，現金流會出問題，容易產生週轉不靈的可怕後果。

那麼永業書局除了靠著老闆周清永的精準眼光，還有甚麼是勝出的法寶？不少老顧客紛紛指出，就是周老闆一家人有溫度的人情味，幕後推手就是老闆周清永的媽媽周老太太。30幾年前周清永把媽媽接來台北奉養，書店一早開張，周老太太就坐鎮店裡，幫忙招呼客人，如果覺得兒子說話不得體，對客人沒有禮貌，打烊後還會把兒子念一頓。

在周媽媽的嚴格要求下，周清永跟客人都混得很熟。趨勢科技共同創辦人陳怡蓁從少女時期就住在永康街一帶，陳怡蓁指出，永業書局鄰近金華國小、金華國中，主要顧客以中小學學生為主，周清永不但懂玩具市場，又很會哄小孩，甚至叫得出不少小主顧的名字，因此每到放學時間，總有一群背著書包的小主顧上門，因此永業書局深受小朋友歡迎也不足為奇。

現在周清永淡出書局經營，放手交給兩個兒子來管理，二代接班後，一樣秉持阿嬤周老太太傳承的書店經營精神，對客人親切有禮、慇勤服務。周清永二媳婦還是知名網紅「安編」，因為外神似韓星「安喜延－哈妮」，所以被稱為台版哈妮，現在改叫「阿民」，她和先生「老周」曾一同上節目討論懷孕過程和育兒經，前總統馬英九當一日店員時，就是由二兒子「老周」入鏡接待。

店內琳瑯滿目的玩具、文具、禮品和圖書是永業書店特色，深受鄰近中小學生及觀光客歡迎。（圖／翻攝臉書）

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