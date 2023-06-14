謝和弦與老婆陳緗妮（莉婭）去年迎來寶貝女兒「謝音悅」，自女兒出生後，他成了好爸爸，連粉絲頁大頭照都換成女兒的照片，甘心成了女兒傻瓜。日前時報周刊CTWANT捕獲謝和弦正在搬家，看似找了兩個朋友幫忙，打包、搬運都自己來，收起浪子心的他，現在真是「爸」氣十足。

謝和弦選在正中午搬家，雖然又熱又累，但他臉上掛著笑容，顯得心情很好。（圖／本刊攝影組）

6月1日上午11點左右，謝和弦從新北市板橋區的住處搬出各式家當，看來是準備搬家。穿著短褲拖鞋的他，似乎並沒有委託搬家公司，而是親力親為，並找來兩名男友人幫忙，三人來來回回不停地將物品搬上路邊的貨車，不過莉婭和女兒並不在現場，應該是先安頓好妻女，這種搬家的苦力活自己扛著就好。

似乎已先安頓好妻女，謝和弦人肉搬家過程中，老婆女兒沒有出現。（圖／本刊攝影組）

過程中，幾人邊動手搬運邊聊天，謝和弦臉上時不時一臉笑容，看來心情很好。中午12點半，下了一場大雨，三人喝著清涼飲料消暑解渴，終於將所有物品搬完，三人一起坐上貨車前往新住處。

抵達新居後，謝和弦又一陣忙進忙出，趕緊將車上物品搬進屋內。（圖／本刊攝影組）

接近1點時，貨車停靠在新北市一處社區大樓外，謝和弦小跑步到社區內，似乎與管理員溝通搬家的事情。然而溝通結果貨車還是只能停在路邊，三人只好加快速度，趕緊將車上物品搬進屋內，不到1個小時搬完。謝和弦繼續坐上貨車，與友人一起離去。

莉婭PO出的照片中，謝和弦搬運的行李箱就擱在一旁，另一張他與女兒一起呼呼大睡，不知是否搬家搬得太累了。（圖／翻攝莉婭IG）

據知，謝和弦原在板橋租的是小兩房的戶型，租金約28500元，而他新住處是大兩房戶型的社區，使用空間大上一倍，租金行情約是35000元起跳。莉婭近期PO出疑似住進新居的照片，謝和弦親自搬運的行李箱暫擱在房間角落，他與女兒一起躺在床上呼呼大睡，不知道是否是搬家實在搬得太累了。

謝和弦臉書換上女兒的照片，這張萌照竟然是他當背景而拍成。（圖／翻攝謝和弦臉書／翻攝莉婭IG）

謝和弦在有了女兒後，整個人畫風突變，父愛都快滿出來，透露自從女兒出生後，每天都在學習怎麼當一名好父親，「這段期間有跟孩子獨處相處，孩子長大以後會更親更愛父母。」父愛模樣又圈了不少新粉，而他的臉書粉絲頁大頭照，近期換成女兒的萌照，有趣的是，莉婭PO出這張照片的拍攝過程，其實是謝和弦讓女兒坐在腳上，中間隔著白色背景板而拍成，謝和弦甘心成為女兒的背景，讓粉絲大讚：「爸爸就是女兒的靠山！」

莉婭常分享甜蜜的一家四口照。（圖／翻攝莉婭IG）

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