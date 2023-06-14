台新夢想家啦啦隊的隊長董梓甯（梓梓）身材姣好又會跳舞，擁有廣大粉絲，在網路上也有著高人氣，不過日前時報周刊CTWANT接獲爆料她其實已經名花有主，對象是近期與康茵茵合作《慾望七人行》的男星吳東震。本刊經過一周的觀察發現，兩人同住在新北市某住宅社區，感情發展似乎已經到了同居階段，不過平時各忙各的各自行動，感覺得出兩人的小心翼翼。

梓梓和小雞與兩名男性友人一起到一家泰國料理餐廳用餐。（圖／本刊攝影組）

飽餐後一行人開著車前往台北市中正區的一家日式百貨購物。（圖／本刊攝影組）

6月6日晚間大約7點半時，梓梓和小雞搭乘兩名男性友人的轎車到台北市信義區的百貨公司逛街，接著四人一起到一家泰國料理餐廳用餐。9點出頭，飽餐後的他們開著車前往中正區的一家日式百貨，兩個女生買得開心，兩個男生則紳士作陪，過程中各買各的，採買完畢也是也各自結帳。

吳東震的白色休旅車已經在路邊等候購物行程結束的梓梓，吳東震反戴帽子佩帶耳環，等待的時間都未曾下車。（圖／本刊攝影組）

梓梓和吳東震先將小雞放下車去騎機車離開，再一起回到住家停車場。（圖／本刊攝影組）

一夥人到了晚上10點41分結束行程後，吳東震的白色休旅車早已準時在路邊等候，透過光線可以看出帽子反戴、佩戴耳環的吳東震，這也是他平時的造型。等待的過程中，吳東震未曾下車，接了梓梓和小雞後直接開車回到新北市。

吳東震8日中午到健身房健身，下午走出健身房開車離開。（圖／本刊攝影組）

忙完一天的行程，吳東震返家在大廳領外賣食物。（圖／本刊攝影組）

在梓梓家附近的路口，吳東震先讓小雞下車，小雞到附近騎機車離開，這和兩女在IG上互稱的「室友」有明顯落差，最後則是梓梓和吳東震兩人單獨將車子開進社區停車場。

隔兩日，8日中午12點31分，吳東震獨自驅車出門，20幾分鐘後抵達台北市松山區，停好車後前往他常去的健身房，接著到附近的超商買了咖啡和香蕉。下午1點36分，吳東震走出健身房講電話，看他越講越激動，令人好奇發生了什麼事情。直到4點22分，他鍛鍊完畢後，開車前往信義區一處商業大樓，直到晚間7點多才離開返回住處，不久後他還沒換裝，又到社區大廳拿取外送食物。

小雞和梁媛媛到梓梓家中拍照，梓梓用卡片自由進入，看得出是住戶。（圖／本刊攝影組）

至於梓梓則是在晚間9點15分才搭乘友人的車子返家，同行的還有小雞和梁媛媛，三個女生拿著大包小包和行李箱，一起走進社區。從他們的動態中觀察，當天他們是拍攝美照，梓梓和小雞身上穿著同品牌和顏色的運動服裝。兩個女生在梓梓家待了約1個半鐘頭，於10點57分離開。

小雞晚間就離開，與梓梓並非是室友。（圖／本刊攝影組）

對交往同居一事，梓梓的經紀公司回應：「公司沒有干涉女孩她們交友的部份，多交朋友也很正常的。」經紀人解釋同團團員小雞幾乎都會去住梓梓家，其他團員也很常去借住，「梓梓家目前也有設立是個人工作室，比較算是偏工作空間，常常有人一起去工作開會或是練舞都有，在梓的社群都可以看得到。」同時也表示，「其實女孩們現在的年紀多交朋友聚在一起也很好，公司也不會干涉太多或是限制。」而吳東震經紀公司則回應：「經紀人不干涉藝人私下的行程，多交朋友都是好事情，謝謝大家關心。」

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