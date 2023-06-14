梓梓（董梓甯）曾是《大學生了沒》節目班底，也曾是中華職棒啦啦隊LamiGirls一員，更是女團「伊梓帆」成員、台新夢想家啦啦隊FormosaSexy隊長。身材火辣的梓梓不吝嗇在社群上分享好身材，更曾大膽把想得到的「控」包括「胸控」、「腋下控」、「臀控」、「腳指控」等拍攝進個人年曆中。

身材火辣的梓梓（右起）和小帆、陳伊共組女團「伊梓帆」。（圖／取自伊梓帆臉書）

原本人氣就頗高的梓梓和陳伊、小帆組女團「伊梓帆」後聲勢水漲船高，團體代言、活動不斷，還發過單曲、寫真更在電影《王牌教師 麻辣出擊》中演出，相當火紅，不過2015年時卻因攝時任國民黨黨主席洪秀柱桌曆遭網友砲轟，三人當時因此遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽。

身為啦啦隊員的梓梓，跳起舞來非常賣力。（圖／取自梓梓臉書）

此外，梓梓2013年也曾因不滿林姓攝影師批外拍模特兒，公開在《大學生了沒》中指林姓攝影師是「網路訟棍」，遭對方提告求償，梓梓遭判須賠償5萬元。2018年梓梓裸照又遭駭客外洩，當時她坦承2年前確實曾有裸照外流，經紀公司則幫忙梓梓報警處理，可說是人紅是非多。

吳東震分享參演的首部戲劇作品中視《台灣X檔案》。（圖／取自臉書）

而180公分、身材壯碩結實的吳東震是模特兒出道，2022年他首度參與戲劇作品中視《台灣X檔案》，近期則與「這群人」成員董芷涵（董仔）和康茵茵等人演出網路劇《慾望七人行》。他曾分享拍攝《台灣X檔案》的側拍照並寫下：「儘管不知道有多少人在關注戲份也不多，但非常開心能夠詮釋這樣不平凡的角色來作為我戲劇作品的起點，謝謝一路上幫助過我的人。」有心要向戲劇圈邁進。

對交往同居一事，梓梓的經紀公司回應：「公司沒有干涉女孩她們交友的部份，多交朋友也很正常的。」經紀人解釋同團團員小雞幾乎都會去住梓梓家，其他團員也很常去借住，「梓梓家目前也有設立是個人工作室，比較算是偏工作空間，常常有人一起去工作開會或是練舞都有，在梓的社群都可以看得到。」同時也表示，「其實女孩們現在的年紀多交朋友聚在一起也很好，公司也不會干涉太多或是限制。」而吳東震經紀公司則回應：「經紀人不干涉藝人私下的行程，多交朋友都是好事情，謝謝大家關心。」

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