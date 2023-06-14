許多諧星或綜藝咖極具幽默感，但當他們帶著媽媽上節目，就會發現他們的母親大人雖然是素人，說起話來也是效果十足，例如近期與張立東爆出緋聞的梓梓，兩人均否認傳言，但梓梓的媽媽上節目時先是當場幫女兒打槍說「我不太贊成」，覺得張立東看起來就很愛玩，女兒跟他在一起會很擔心。不過面對媒體時，梓媽卻相當懂得做效果表示：「我本人很喜歡張立東！若要當女婿也很不錯，因為有看過張立東玩遊戲闖關畫面，覺得他腰力很好。」此話一出逗得全場大笑，看得出梓媽非常有幽默感。

不過要說起綜藝感十足的媽媽，就不能不提到大小S的媽媽「S媽」春梅姐，從大小S一出道開始，S媽就經常出現在螢光幕前，在鏡頭前笑罵女兒沒在遮掩，充滿戲劇效果令人噴飯，可見姐妹倆的幽默感是源自媽媽。去年S媽上小S主持的《小姐不熙娣》節目，當場向小S坦言：「妳小時候我最擔心妳了！妳總是蹦蹦跳跳，每天都到哪裡去？我都好擔心，但我沒想到，長大了妳是我最放心的一個。」此話一出竟讓小S瞬間感動淚崩，大喊：「讓我哭一下好不好！」小S也自曝與S媽常常吃飯吃一半講講話就忽然大哭，忍不住抱怨年紀大了真的很容易哭。

大小S的媽媽「S媽」（上圖）、Lulu的媽媽「Lu媽」（左下圖）與大根的媽媽「大根媽」（右下圖）上節目都充滿效果讓人捧腹。（圖／金星文創提供、取自Lulu臉書、YT）

孝順的Lulu經常分享與爸媽相處的生回點滴，去年Lulu與媽媽一起拍廣告，Lu媽面對鏡頭竟然完全不會怯場，Lulu表示：「我媽她才是第一代YouTuber，我能自然地面對鏡頭都是她教的。」原來Lulu家從她小時候就常常一起拍影片記錄生活，久而久之全家面對鏡頭都非常習慣，也練就一身能隨口說的好本領。Lulu和妹妹還曾爆料Lu媽因為被第三名獎品「美體按摩機」而報名參加「全國辣媽選美比賽」，沒想到多才多藝又會打扮的Lu媽最後竟得到冠軍，還獲得了一大台她最不想要的大型跑步機，令人笑翻。

大根曾帶著容貌和藹可親的「大根媽」上綜藝節目《小明星大跟班》，大根媽先自爆自己只要看到大根帶回家的女生，都會把對方當成媳婦，最後沒有結果她都會很難過；她還在節目上又跳又唱〈風飛沙〉展現唱作俱佳的才藝，甚至自己要加點唱鄧麗君的歌，面對鏡頭絲毫不懼怕，她甚至還大讚在模仿時的大根是最有魅力的，特別推薦「珊妮好節拍」，還說到比手畫腳欲罷不能，搞笑指數完全不輸大根。

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