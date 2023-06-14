新聞週刊（Newsweek）報導，蒲亭和蕭依古昨天前往莫斯科維什涅夫斯基（Vishnevsky）軍事醫院，頒發獎章給在烏克蘭受傷的士兵。

在克里姆林宮集體採訪攝影鏡頭前，兩人走進醫院，蕭依古在醫院裡將身體轉向坐著的士兵，蒲亭則走去與每名士兵握手。

問候結束後，蒲亭回到蕭依古這邊，蕭依古走向蒲亭，想說些話。

但是蒲亭看到蕭依古後，馬上轉向左邊，讓蕭依古只能尷尬地望著蒲亭的背影。

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