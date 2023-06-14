強對流雨帶持續通過巴士海峽，南部天氣較不穩定，午後加上熱力作用激發，易有短延時強降雨，西半部山區及東半部有局部大雨或豪雨；明天至周六（15至17日）鋒面北返，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地慎防致災性降雨。

中央氣象局針對6縣市發布豪雨及大雨特報，台中市有局部大雨或豪雨發生機率，苗栗、彰化、台南至屏東地區有局部大雨，另針對台中市及苗栗縣發布大雷雨即時訊息。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天滯留鋒仍在台灣南端，西半部有局部陣雨，偶有小範圍大雷雨發生，東半部下午起也有局部陣雨。今各地氣溫：北部22至32度、中部24至33度、南部24至33度、東部22至33度。

明天至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨；周日、下周一（18、19日）滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南季風影響，中南部天氣仍不穩定，有小範圍劇烈天氣及局部豪雨。

氣象局長鄭明典今早在臉書發文表示，強對流雨帶持續通過巴士海峽，這是季風氣流偏南所伴隨的現象，台灣上空大氣還是很不穩定，仍會有午後對流發展，偶爾還會有海面的對流系統移入，「但是最強的對流發展區還是在季風氣流軸線附近，預期這股季風氣流明天會北移，但強度似乎會減弱。」