前交大光電所教授謝正雄，遭檢舉成立「神匠創意」公司，宣稱將加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單，公司即將上櫃，前景看好，以「印股票換鈔票」手法販售神匠股票，1年獲利約3、4億元，但事後股票淪為壁紙，台北地檢署13日指揮調查局彰化、新竹縣調查站、桃園市調查處兵分11路搜索神匠公司，約談謝男及神匠董事長宋奕慶6人到案。檢察官訊後諭知謝、宋以20、60萬元交保。另黃姓共犯4人各以20萬至60萬元不等金額交保。

謝男是交大（現為陽明交大）光電研究所創所所長，也是知名紅外線感測晶片供應商眾智光電的創辦人之一，被稱為光電學界大老、「光電教父」，2013年創辦神匠公司。2021年謝卸下董事長職務，由基金投資人宋男接任。

神匠主要產品為熱電堆晶片和封裝品、氣體感測晶片、車用及商用紅外線感測晶片等研究開發，近年在媒體釋放公司搭上電動車熱潮，宣稱加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，接獲大筆無人機訂單，公司營收良好，將申請股票上櫃等利多訊息。

投資人指控，神匠2020年由業務員對外以每 股22元兜售股票，宣稱公司上櫃後，股價可望飆破280元，但迄今神匠未上櫃，股票已淪為壁紙。今年1月，10多名投資人、小股東組成自救會赴神匠股東會抗議未果，分別向北檢、彰化縣調查站檢舉。

檢調認為，謝、宋等人2020至2021年聲稱公司將上櫃，前景看好，販售未上市股票，獲利約3、4億元，涉犯《證交法》詐偽買賣股票罪嫌。