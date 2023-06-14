上班族注意！國1北上竹北段「火燒車」，全線封閉處理中。(翻攝高速公路1968)

國1北上90.2公里竹北路段，14日凌晨4時46分許發生火燒車事件，1輛載松香水的大貨車自撞後起引起火勢，松香水助燃，致火勢延燒到北上、南下車道及竹北市光明一路與文忠路，火勢在清晨6時撲滅，大貨車司機受輕傷送醫。

國道警方指出，南下車道在7時全線通車，事故在7時56分排除，北上全面開放通行，目前南向湖口交流道至竹北交流道車多行速約40公里，北向新竹系統至竹北交流道車多行速約20公里。

新竹縣消防局據報火燒車，派遣一大隊、竹北、光明、新工、山崎、湖口、豐田共16車39人前往搶救，發現大貨車自撞造成車上貨物松香水起火燃燒，造成國1竹北段90.2公里處南北車道及平面道路竹北市光明一路與文忠路交叉口邊坡起火燃燒。

消防人員出動6水線在清晨6時撲滅火勢，45歲的大貨車司機輕傷，意識清楚、生命徵象穩定，由救護車送往東元醫院，全案由國道警方調查處理中。