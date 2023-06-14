據「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）從「國際移民觀察站」（OBMigra）獲得的數據顯示，2022年有6600名阿根廷人來到巴西，比2019年、COVID-19大流行前一年增加20%；與2021年相比，增幅更達82%。

由於阿根廷的年比通膨率已超過100%，民眾必須攜帶愈來愈多現金才能採買每日生活必需品，該國央行於5月22日發行歷來最大的2000披索面額紙幣。

根據阿根廷常用的平行匯率，新鈔票價值約4美元；若按照官方匯率，由於政府施加的限制和外匯管制而被高估，價值約為8.50美元。

據當地媒體報導，披索的快速貶值導致客戶、企業和銀行的物流中斷，他們不得不打開金庫並在自動取款機上容納更多鈔票。

阿根廷4月份消費者價格上漲109%，為1991年以來的最高水準。物價飆漲以及創紀錄的乾旱預計將在今年總統選舉之前將阿根廷經濟推向衰退。經濟學家估計，未來12個月的年比通膨率可能達到150%。

正是出於這個原因，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）預定6月26日與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會面商討解決國家經濟危機的辦法。這將是魯拉今年初上任以來，費南德茲第3次造訪巴西。

魯拉4月13日在上海參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家（Brics）新開發銀行（NDB）行長宣誓儀式時，提議通過該銀行向阿根廷提供信貸，並在下一次銀行行長年會上宣佈這項計畫，屆時巴西、阿根廷以及其他成員國的經濟和財政部長都將參加會議。

但據「聖保羅州報」（O Estado de São Paulo）報導，這項作業面臨實施障礙，必須改變新開發銀行章程，因為該銀行的創建目的是為成員國的基礎設施專案提供資金，而不是向第三方提供流動性貸款。

雖然可能通過繞過常規方式加快阿根廷成為新開發銀行合作夥伴的速度，目前似乎也不太可能批准變更章程以允許貸款，否則該銀行將失去原始作用，並為經援其他成員國開先例。

魯拉提出的另一種替代方案是金磚國家為阿根廷和巴西公司之間的外貿業務提供擔保。但這項策略也面臨難以實現的困難，因為每個成員國都應提供一部分必要的保證，這將產生內部政治影響，並衝擊巴西對各州和市政當局提供的海外擔保。

目前最有可能的解決方案是中國向阿根廷提供直接援助，要求交換條件，例如用這筆錢支付進口中國商品的費用。