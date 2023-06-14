勵威成立於2002年11月，主要經營探針卡、測試載板等半導體測試介面，半導體設備耗材代理銷售，以及高階精密設備維修銷售等三大業務，去年11月3日登錄興櫃掛牌，目前實收資本額2.79億元。

勵威4月中公告，為引進對公司未來營運能直接或間接助益對象，以因應公司長期發展，董事會決議辦理私募普通股案，預計在不超過1800張普通股額度內辦理私募普通股，預計自6月14日股東常會決議通過後1年內分2次辦理。

同時，欣興公告承租位於新竹湖口的中電(1611)新竹廠，租用建物面積約6767.11坪、土地面積約6479.23坪，租約為期7年、每月未稅租金720萬元，未稅交易總金額6.04億元。公司說明，主要作為辦公室、餐廳、宿舍和停車廠用途，支援未來光復一廠和二廠生產使用。

旭德2020年斥資12.5億元買下原優美家具湖口廠，使用半數土地興建新廠，並將另一半土地租給欣興興建光復廠，雙方換股整併後整合為光復一廠及二廠計畫，均規畫建置載板產能。而中電新竹廠距離欣興光復廠僅100公尺，因此承租作為辦公及員工設施等支援用。

此外，欣興5月30日股東常會通過配發每股現金股利8元，因應流通在外股份數量變動，公司公告將配息金額調整為約7.99元，並訂於7月13日除息交易，預計8月11日發放現金股利。