據聯電財報揭露，截至首季底合計持有京元電股票2萬3158張，持股比例約1.89％。在此次處分後仍持有京元電股票約1772張、持股比例約1.45％，以13日收盤價57.4元計算，市值約10.17億元。

京元電股價近日上攻力道轉強，13日在買盤敲進下一度飆漲7.18％至58.2元，終場上漲5.71％、收於57.4元，雙創2001年5月中上市掛牌以來22年1個月高點。三大法人合計買超967張，其中投信大舉買超6381張，但外資賣超達5351張、自營商亦小幅賣超63張。