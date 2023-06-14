據資料顯示，信義區公寓和大樓的平均單價分別為65.8萬元和92萬元，單價差幅高達39.7%，為台北市12個行政區中差幅最高者。其次為士林區，公寓和大樓的平均單價分別為51.7萬元和71.9萬元，差幅達39.1%。第三名則是萬華區，差幅為38.8%。顯示這三個區域內，公寓產品較大樓更顯實惠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，信義區和士林區因幅員遼闊，區域內開發程度不一，導致住宅產品多元、價格落差亦大的現象。信義區是台北市重要的金融、商業和政治中心，因此有不少豪宅、高價大樓坐落此處。但在信義區中，象山、永春、吳興街等處，也有許多平價的公寓產品，使得信義區的公寓和大樓價差幅度位居台北市第一。士林區狀況亦同，士林、天母有不少豪宅大樓之外，但在天母、捷運沿線之外的地方，也有諸多平價的公寓產品可供選擇。

萬華區則因開發早，區域內屋齡多超過40年，為台北市12個行政區中老屋佔比最高的區域之一。老舊房屋在房價上有其不利因素，再加上在地大樓產品相對稀少搶手，造成該區域大樓和公寓單價落差較大的情況。有意在這三個行政區購屋的民眾，若是預算有限，也許可以考慮低公設比、室內居住空間較大，CP值更高的公寓產品！