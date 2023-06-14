國防部昨（13）日上午例行記者會公布了「全民國防應變手冊」，其中出現教導識別敵軍（共軍）服飾的插圖。然而，有臉書軍事粉專指出，插圖中的共軍迷彩樣式全錯，且正確的樣式其實可在大陸國防部官網中找到，痛批「有範例給你抄，還能抄錯？」

臉書粉專「IDF經國號」昨發文解釋，共軍三軍和大陸武警去年已完成換裝，新的裝備為21式迷彩／特勤作訓服，淘汰舊的07式作訓服，而21式作訓服的特點，是不以迷彩區分軍種顏色，若是國防手冊要教導敵我識別，應以21式作訓服為繪圖範例。

「IDF經國號」判斷，在國防手冊中出現的4件共軍軍服中，只有標示「夏季作訓服」那件的迷彩圖案是21式作訓服，但該作訓服實際上是「冬荒漠作訓服」，而其他三件的迷彩都是共軍已淘汰的07式，且在這4件軍服中，最特別的莫過於「蛙服」，但它的樣式並非是手冊中插圖的樣子，其所配戴帽型是圓盤帽，而非鴨舌帽。

不過「IDF經國號」雖然指出最新手冊中的軍服樣式大多錯誤，但軍銜、臂章識別圖，又與21式作訓服相符，因此酸「這張敵軍識別圖裡聚集了四不像」。