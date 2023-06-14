美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天批准國防部外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（tiger team）任務備忘錄。備忘錄提出包括提高對盟友與合作夥伴要求的理解、建立合約授與標準與指標、擴大國防工業基地能力等6項建議，以改進並加速美國國防部執行對外軍售流程。

老虎小組共同督導的國防部副次長貝克（Sasha Baker）坦言，許多合作夥伴與盟友常提到FMS是他們的痛點，也瞭解FMS系統存在長期挑戰。在某些情況下，這對以符合預期結果的方式與時程向盟友與合作夥伴提供軍力的能力構成風險。

有鑑於此，奧斯汀在去年8月成立「老虎小組」。除了貝克外，主管採購與後勤支援的副次長普蘭姆（Radha Plumb）也是共同督導人，其他成員包括各軍種代表，以檢視美國對外國出售武器長期效率不彰的現象。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，美國持續提供烏克蘭武器援助，卻傳出因此造成對台軍售延遲交貨。隨著台海局勢持續緊張，美國國會高度關注對台軍售交付延宕問題。

華爾街日報（The Wall Street Journal）去年11月曾引述未具名國會及其他知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值從2021年12月的逾140億美元擴增至187億美元，包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈。2筆訂單至今未交付運抵台灣。

當時白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美方一直與盟友及合作夥伴保持聯繫，了解他們的戰備需求，因為許多都依賴美方系統，也包括台灣在內。美方十分認真看待責任，協助提供台灣所需自我防衛能力，「這符合法律與政策，不會改變」。

奧斯汀在今年3月時出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時坦言，因為疫情與供應鏈壓力導致美國政府對外國軍售交付延宕，但美國國防部已經組成「老虎小組」專責討論海外軍售議題，定期討論以確保提供適合台灣所需的軍事能力。