女星魏如萱與演員隆宸翰2018年結婚，婚後育有1子，但兩人卻在去年十月證實離婚，4年婚姻畫下句點，之後外界相當關心她的新戀情，先前她赴陸參加節目《聲生不息寶島季》，被拿來與小20歲的「時代少年團」隊長馬嘉祺湊對，如今魏如萱被直擊深夜接送男星陳昊森，對此，經紀人也回應了。

魏如萱曾在大陸節目中與小20歲的「時代少年團」隊長馬嘉祺湊對。(圖／擷取自馬嘉祺微博)

根據《鏡週刊》報導，陳昊森9日與ØZI、楊謹華與孫芸芸兩位人妻一同去唱歌，到了凌晨3點，魏如萱被就拍到搭乘多元計程車，前來接唱歌唱到一半的陳昊森離開，到陳昊森家時魏如萱還一起下車，隨後兩人似乎是發現有人在跟拍，魏如萱才叫了另一台多元計程車離開。

對此，魏如萱經紀人回應，與陳昊森是認識多年的好朋友，至於先前錄製節目傳出緋聞的馬嘉祺，因同為那英戰隊的隊友，隊友們的相處互動像家人一般，緋聞則是無中生有的謠傳。

事實上，魏如萱2018年婚後便傳出婚姻狀況亮紅燈，先是被發現夫妻倆互相取消關注對方IG，前夫隆宸翰當時解釋，雙方是因家務事導致爭執，加上不捨老婆被網友罵，加上常為此事爆衝突，所以乾脆取消追蹤，不過兩人沒多久就證實離婚消息，也表示彼此好聚好散，未來不再對外回應。