有女網友在台南安平保七南堤上，看到海中一隻海龜，背甲上竟被漆上紅色的「佛」字，疑似是宗教放生祈福所寫，她氣得大罵「是放這隻海龜回大海，被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有」，圖片曝光讓超過6千名網友也爆氣，痛批「佛看了都發火」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆料公社》指出，她在台南安平保七南堤上，發現海中一隻海龜的背甲上，竟被用紅漆寫了一個「佛」字，她痛批「白癡放生團，在龜殼上寫字，是放這隻海龜回大海，被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有，怎麼不在自己背上刻個『笨』字。」

從她上傳的2張照片來看，海龜游在水裡，水面的波紋透出海龜背甲的「佛」字，畫面看起來十分詭異。照片讓逾6千名網友批評，「看了就火！根本腦殘團體」、「佛看了都發火」、「這是殺生啊！」、「迷信怪力亂神就算了，還走火入魔」、「先請佛祖治療一下你們的豆腐腦吧」、「為求福報抓來放生這種行為真噁心」、「自以為是的功德」。

海龜的背甲被漆上紅字。（圖／翻攝自爆料公社）

根據《全國法規資料庫》顯示，野生動物經飼養者，非經主管機關的同意不得釋放，違者處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；有破壞生態之虞者，處新台幣50萬元以上、250萬元以下罰鍰。