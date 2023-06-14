第5度參加世界盃終於如願以償奪魁，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）被國際足聯譽為現代球王，很多人相當期待他再次帶領阿根廷隊衝擊連霸，只是梅西似乎認為一切足矣，近日他告訴陸媒《體壇周報》：「我認為不會（參賽），去年是我最後一屆世界盃，未來看看情況如何再決定，但原則上來說，我不會參加下屆世界盃。」

上周梅西親自宣布，他與PSG（巴黎聖日耳曼）合約到期後，將會轉戰MLS（美國職業足球大聯盟）加盟邁阿密國際，年薪約為5400萬美金，梅西預計在7月中前往邁阿密，邁阿密國際目前在MLS東區位居墊底，雖然聯賽沒有升降級制度，但例行賽賽程僅剩一半，邁阿密國際和季後賽席次已差11積分，有待梅西施展魔法解救球隊。

梅西目前正隨著阿根廷來到中國大陸，準備15日與澳洲的友誼賽，阿根廷將以全主力陣容應戰，除了梅西外，狄馬利亞（Angel Di Maria）、E.費南德茲（Enzo Fernández）和E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也前來參賽，也是兩隊自2022年世界盃16強後再次交鋒。

在世界盃中打破多項紀錄，梅西7場出賽7次破網，成為賽會自1986年引進16強後，首位在每場淘汰賽都有進球的球員，率阿根廷奪下隊史第3座世界盃冠軍後，梅西表示不會立刻從國家隊退休，但也沒有回應是否參加下一屆世界盃，屆時梅西將滿39歲，扮演的角色可能不會像過去那麼吃重。