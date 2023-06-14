一名50多歲男子無腎臟病史，某天因自覺水腫、尿量減少而就醫。檢查後發現，男子急性嚴重腎衰竭，原來是因男子近期狂吃內含硼砂的鹼粽，使其腎臟功能嚴重受損，引發急性腎衰竭，醫師表示，因吃進硼砂導致嚴重腎衰竭的案例，極其罕見。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子因高血壓而長期追蹤其腎臟功能，但過往腎功能均正常，該次男子因水腫掛診時，外觀確實有水腫現象，因此做尿液檢查，次日男子回診時稱，過去這一天內完全沒有排尿，使得男子益發水腫。因此，江守山趕緊給予利尿劑，讓男子先排尿、解毒。

江守山表示，當天男子的尿液檢查未發現異狀，於是再抽血檢查。次日血液報告顯示，男子的肌酸酐竟是正常人上限值1的9倍，顯示是急性尿毒症、急性腎衰竭，情況相當危急。

他表示，詢問男子近期的飲食狀況才得知，男子在市場看到一攤業者販售鹼粽，讓嗜吃澱粉的男子狂嗑不少鹼粽，推測是吃進鹼粽內的大量硼砂及其他添加物，重創腎功能所致；「我從未看到有人因吃到硼砂吃到急性嚴重腎衰竭。」

他表示，由於該男子嚴重腎衰竭，醫院緊急用鹼化劑、利尿劑等藥物，恢復男子的腎臟功能。8天過後，男子的肌酸酐數值才回到正常值。若情況再嚴重些，男子就要終身洗腎了。

硼砂被人吃下肚會變成硼酸，會傷害腎臟，已是禁用的食品添加物。若吃進大量硼砂，則可能引發代謝性酸中毒，會引發腎衰竭、危害性命。