太陽花學運領袖陳為廷。（資料照／張鎧乙攝）

民進黨前副秘書長林飛帆因捲入性騷吃案，昨（13）日宣布退出台北市第三選區立委選舉。對此，資深媒體人黃揚明提到，兩位太陽花學運領袖陳為廷、林飛帆，參選立委後都因捲入性騷擾案件而在1個月內退選，兩事超巧合讓他不禁直言，「或許這是太陽花學運領袖的宿命」。

黃揚明昨日在臉書指出，陳為廷、林飛帆進入政治圈後，都在參選立委後捲入性騷擾案件，也都超巧合的在1個月內退選。黃揚明進一步提到，陳為廷於2014年12月9日以無黨籍身份宣布參選苗栗縣第二選區立委補選，獲得民進黨內力量支持，但參選半個月後接連被爆曾在高中、大學時期涉嫌數起襲胸案，甚至曾被檢方緩起訴，因此在同年12月25日宣布退選。

至於林飛帆則是在今年5月31日被民進黨徵召參選台北市第三選區立委，未料當天深夜就爆出民進黨內性騷吃案風波，林飛帆也在隔天承認擔任副秘書長時知悉該案，卻未深究而公開道歉。最後，即使黨內行政調查認定林無過失，林仍在6月13日宣布退選。黃揚明對此不禁表示，或許這是太陽花學運領袖的宿命。

該文引來網友熱議，並紛紛表示「當初人設潔白無瑕才能上位，當然也會因為有汙點就下來了」、「因蔡而起，隨蔡而退」、「蔡英文的年輕人政策有很大的問題，助長了這種聲勢，而不懂得謙遜與情商控管，只顧聲量讚聲的風光，上的快下的也快」、「目前被封神的都下神壇了」、「業力引爆」、「不是不報，時候未到」。

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