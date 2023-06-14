美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%，較4月份的月漲0.4%放緩，惟排除能源與食品價格的核心通膨率仍然保持在0.4%。

與去年同期相比，5月總體CPI上漲4.0%，低於市場預期的4.1%，並創下2021年3月以來新低，反映汽油和電力等能源產品和服務價格下滑。核心CPI年漲5.3%，較4月份的年漲5.5%放緩，但超出市場預期的年漲5.2%。

周二收盤，道瓊指數漲145.79點或0.43%，報34,212.12點。標普500指數漲30.08點或0.69%，報4,369.01點。那斯達克指數漲111.40點或0.83%，報13,573.32點。費城半導體指數漲42.00點或1.15%，報3,683.66點。

標普500指數11大類股僅公用事業股收黑，終場微跌0.06%。原材料股漲2.33%，漲幅最大；其次為工業股漲1.16%。

在重量級科技股中，僅前一日創下歷史新高的蘋果收黑跌0.26%。

特斯拉漲3.55%，連漲第13天，成交額達408億美元，在標普500指數成分股中排名第一

輝達（Nvidia）勁揚3.9%，成為第一家收盤時市值突破1兆美元大關的晶片股。此前其對手超微（AMD）發布最新的人工智慧（AI）策略，但未能讓投資人驚艷。超微收跌3.6%，成為唯一收黑的主要晶片股。

標普500指數從2022年10月的收盤低點反彈約22%，主要由蘋果、輝達、特斯拉等巨型股推動，但隨著數據顯示美國經濟在利率不斷升高下仍然強韌，對經濟動向敏感的能源、材料和小型股最近也開始走強。

周二羅素2000小型股指數上漲1.2%，並創下三個月新高。

中國央行10個月來首次調降短期借貸利率，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲2.20%，阿里巴巴漲1.9%，京東漲3.5%。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手押注聯準會周三維持利率在介於5%～5.25%的機率為93%，而在7月升息25個基點的機率為62%。

標普500指數上漲與下跌股數比為4：1。

標普500指數有43檔成分股創新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有135檔創新高、47檔創新低。

市場交投增溫，美國交易所成交量總計為116億股，過去20日均量為106億股。