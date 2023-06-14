前「MP魔幻力量」鼓手阿翔，和女團「199吃到飽」成員林匯喬結婚3年，婚後育有寶貝兒子「奶黃包」，一家三口幸福生活令人稱羨。近年重心都放在家庭的林匯喬，被爆料疑似是spanking（SP、打屁股）性癖愛好者，加上影片中身上刺青圖案和位置都相同，掀起網友熱議。

根據《鏡週刊》報導，社群出現帳號Gingin0528，常分享屁股被打到紅腫的無露臉照，被推測是spanking性癖愛好者，有眼尖網友發現該人身體刺青圖案和位置，都與林匯喬一模一樣，加上帳號數字0528正是她的生日，推測可能是同一人；此外，SP同好指出該帳號標註自己是「SP小圈女被」，意指想要「被打」的那方。

林匯喬在社群分享的照片腿部刺青和Twitter上女子的刺青完全一樣。（圖／Gingin0528推特、林匯喬IG）

該帳號在推特分享多則貼文，像是去年5月生日她穿著丁字褲跪在沙發上，被一名男子用木板敲打屁股，去年8月時，她更是赤裸下半身躺在床上，讓一名男子拿藤條狂抽，還一度求饒狂喊「對不起」，上個月底過生日時，還在推特發布影片，只見她站在床上被人拿熱熔膠打屁股，還附文寫下：「都被打2天了，趕高鐵前還要多揍我幾下」，似乎是特地南下同好度過生日。

至於PODCAST節目《紫戀暗地》，就是Gingin0528和SP同好創辦的，主持人名字叫「Gin」，她在首集節目透露在Dcard發現有同樣喜歡被打屁股的網友，才會加入SP圈，藉此紓壓釋放壓力，不過Gingin0528是否就是林匯喬?她本人和老公阿翔都未給予回應。