金管會統計，4月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5906萬張，月增0.6％、年增達10.48％，總有效卡數約3743萬張，月增1.05％、年增9.41％。循環信用額度約1037億元，月增0.88％、年增5.39％，簽帳金額約2890億元，雖月減16.69％、仍年增達20.82％。

銀行局副局長童政彰分析，4月簽帳金額下滑，主因本為消費淡季，且3月營業天數較多、加上228連假消費遞延入帳，墊高比較基期。不過，疫情趨緩後旅遊需求復甦，加上百貨、餐飲及娛樂等消費動能挹注，使4月及前4月簽帳金額雙雙續創同期新高。

電支業務的儲值卡方面，截至4月底總流通卡數約1.64億張，月增0.86％、年增8.8％。消費總卡數1348萬張，月增36萬張或2.74％、年增達225萬張或20.04％，消費總金額62.7億元，月減2.7億元或4.13％、年增6.5億元或11.57％。

電支帳戶至4月底總使用人數約2387萬人，月增2.36％、年增達39.67％。代收實質交易金額129.2億元，月增5.73％、年增達41.82％。辦理國內外小額匯兌金額135.5億元，月減3.83％、年增達51.06％，收受儲值款項金額301.2億元，月減3.49％、年增達51.74％。