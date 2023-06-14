大陸一對年輕夫妻前陣子出現食慾變小、全身無力症狀，一周後都沒改善，就醫檢查發現兩人竟都罹患肝癌；夫妻透露常燉排骨湯喝，還會在湯裡加入「花椒」提味，懷疑可能是花椒受潮發霉產生黃麴毒素所致。營養師指出，黃麴毒素具有很強的肝毒性、致癌性及免疫抑制力，被世界衛生組織列為一級致癌物。

根據《健康2.0》報導，這對夫妻為了補充營養，常會燉排骨湯喝，還會在湯裡放入花椒，太太發現花椒受潮發霉，但認為沖洗加上高溫烹煮應該沒事，依舊煮來吃。

癌症關懷基金會營養師陳冠蓉表示，這對夫妻可能本身就有肝發炎，長期食用發霉食物罹癌風險更高；黴菌經過代謝會產生黃麴毒素，黃麴毒素有高度肝臟毒性、致癌性、免疫抑制性等，容易增加罹患肝癌風險，被世界衛生組織列為一級致癌物。

陳冠蓉指出，黴菌的菌絲很多肉眼看不見，且生長力強，單純洗掉外面黴菌不能保證完全去除菌絲；另外一般烹煮溫度最高約100多度左右，但黃麴毒素要260度以上才可能被去除，因此不太可能藉由烹調去除黴菌。