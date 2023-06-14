前日本桌球選手福原愛2021年和江宏傑結束5年婚姻，離婚後便和跟妻子離婚的橫濱男正式交往，因此形象全毀，更成為「身價掉最嚴重的女藝人」榜首，演藝事業跟著一落千丈，而她日前在青森大學擔任客座講師，竟被爆領時薪度日。

福原愛2021年獲青森大學邀請成為客座講師，直到今年才終於站上講台開了第一堂課，她表示現場有260位學生，整個課程約講了90分鐘，主題是「我的奧運」，希望把參加奧運的經驗傳授給學生；不過，根據青森大學相關人士透露，福原愛擔任的客座副教授是算鐘點費，也就是領時薪。

然而，形象重挫的她，曾被《女性自身》報導，由於收入減少，福原愛不得不將跟橫濱男的豪宅出租還貸款，當地房仲透露「據知福原愛購買時貸款了2億日幣（約4600萬台幣)，如果每個月可以多得到200萬日幣，就可以償還每月的貸款」。

福原愛由於收入減少於是將豪宅出租償還貸款。(圖／擷取自福原愛微博)

事實上，福原愛全盛時期一天可得到3550萬日幣（約808萬台幣）酬勞，年薪更可達10億日幣（約2.8億台幣）因此，當年嫁給收入差37倍的江宏傑時還遭日媒唱衰是「格差婚」。