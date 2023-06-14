台灣2022年電視市場相較於2021年，銷售量微幅提升，而銷額則有近雙位數成長，顯見成長動能主要來自於高階機種。林聖斌指出，台灣整體電視市場持續朝大尺寸邁進，2022年55吋以上機種已達整體銷售額7成，占比以65吋為最大宗，而主要成長來自於65吋以上、甚至是75吋以上電視銷售，65吋以上機種銷售額占比較2021年成長5％。

這次在台發表全新智慧顯示器／電視產品陣容，包括：還原真實色彩的Neo QLED智慧顯示器；展現極致黑白層次的OLED智慧顯示器、詮釋個人生活美學的設計生活系列電視外，更首度引進超旗艦Micro LED智慧顯示器，強攻台灣市場，主要考量台灣市場消費者尺寸及價格需求，選擇引進更大尺寸的110吋機種。

三星Neo QLED 8K智慧顯示器以革命性量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，呈現業界最高100％色域空間，並實現精準至極的光源控制，打造絕佳視覺享受。

三星OLED智慧顯示器透過QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不論場景亮或暗，幀幀細節層次分明、畫面鮮明耀眼。借助三星獨家量子點薄膜，讓視覺效果更加清晰。

MICRO LED智慧顯示器系列首度正式在台登場，110吋的尺寸由近2500萬顆藍寶石基底的微型LED構成，運用自體發光科技，能獨立控制色彩像素，並無需透過濾光片結構，以RGB三原色自體發光，色彩表現淋漓盡致。更支援20位階HDR10+技術，明暗層次立體分明，宛如身歷其境。