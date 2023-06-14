112學年大學申請入學管道有67校參與招生，提供5萬7839個名額（含外加），僅4萬2865人可登記就讀志願序，今天上午9時將於甄選會網站公告統一分發結果。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，112學年大學申請入學管道有67校參與招生，提供5萬7839個招生名額（含外加），7萬6112人參加，每人可報名6校系，各大學校系已於日前公告錄取（含正、備取生）結果。

根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬2865人符合登記資格，符合登記資格的考生於6月8日至9日完成登記就讀志願序後，將接受統一分發，統一分發結果預定6月14日上午9時起公告，考生可透過甄選委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢。

甄選委員會表示，錄取生如同時錄取多個校系，將依登記就讀志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當尚有缺額時，即進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，則一併增額分發。

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，可於6月15日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以1次為限，複查結果於6月17日上午9時起於甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。（編輯：謝雅竹）1120614