大陸歌手張恒遠2013年參加浙江衛視《中國好聲音》第二季獲得汪峰組冠軍、全國決賽亞軍進而出道，才發行一張專輯的他，去年才與另一名女歌手畢夏閃婚並生下一子，今(14日)卻傳出他因罹患黑色素瘤不幸病逝，享年36歲。

老家在貴州的張恒遠出身於普通的農村家庭，因愛好唱歌，2007年起便到深圳酒吧駐唱，2013年參加《中國好聲音》成功出道，除了發行過一張EP專輯《繼承者》，2014年還得到新浪微博之夜盛典的微博年度人氣獎，而他去年才和女友畢夏組成家庭，成為人夫、人父，沒想到傳出驟逝，和他曾參加同節目的隊友李雅稍早也證實。

李雅在微博寫下：「真的不敢相信，和張恆遠師兄第一次見面是在比賽后參加新歌聲巡演，我們在演唱會是pk對手，後來還一起聚餐過，他和他的音樂一樣，直爽，豪氣，希望他在另一個世界得到安寧，我們，都會記得他。RIP」，而歌手唐磊、電台主持人大冰也在朋友圈轉發了相關訊息。

張恒遠告別式將於18日舉行。（圖／取自網易娛樂）

據知，張恒遠近年因罹患黑色素瘤，積極對抗病魔，沒想到最終仍無法如願恢復健康，於本月13日晚間8時58分病逝，享年36歲，將於18日早上7時30分舉行告別式，靈堂設置在貴州。而張恒遠近年大多在雲南表演工作，去年年底還參加了「時光音樂派對」，沒想到成為人生最後一次表演。

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