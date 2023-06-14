儘管金塊13日在總冠軍賽G5最終擊敗熱火，4勝1敗提前拿下隊史首冠，但這場比賽最後關頭裁判爭議不斷，根據聯盟14日公布最後兩分鐘裁判報告，兩隊最後兩分鐘內各出現2次誤判，等同各打五十大板，但最後3分21秒吉米巴特勒的關鍵3罰判決隻字未提。

裁判報告提到的4次誤判，首先是最後1分38秒，羅瑞被約基奇犯規，這球應該吹跳球，而非金塊球權；其次是最後1分33秒，吉米巴特勒故意夾手約基奇，裁判漏吹巴特勒犯規；接著是最後48.6秒，吉米巴特勒再次夾手阿隆戈登，裁判再次漏吹巴特勒犯規；最後在比賽還剩18.1秒，約基奇防守3秒違例，裁判漏吹。

畢竟這份裁判報告是針對比賽最後兩分鐘所提出，整場比賽最具爭議的判決當然隻字未提，吉米巴特勒在末節連拿11分幫助熱火追上，其中包含最後3分21秒的3罰俱中，帶領熱火追成85比86的緊張局面，問題是這次吹判根本完全是錯誤的。

吉米巴特勒當時強投三分球，裁判隨即吹了阿隆戈登防守犯規，巴特勒擁有3罰機會，問題是從慢動作來看，阿隆戈登跟巴特勒還有一段距離，雙方接觸是因巴特勒故意踢腿接觸到阿隆戈登，沒想到就算金塊提出挑戰，裁判重看回放影片過後，還是堅決吹判巴特勒3罰。