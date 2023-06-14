檢查局副局長陳在淮表示，此次修法主要4大重點，首先，若民眾檢舉的金融違法案件經處逾1000萬元罰鍰、或法院判決逾3年有期徒刑，每件核發檢舉人獎金自400萬元拉高至500萬元。

而檢舉案若經處500萬元以上至未達1000萬元罰鍰、命令解任或撤換董監職務、停止董監1年以上執行職務、撤銷或廢止營業許可、停止全部業務或經法院判決1年以上未滿3年有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金則自原先200萬元拉高至250萬元。

其次，為提高檢舉誘因及配合實際裁罰態樣等，金管會增列「命金融服務業調降其委任或僱用人員薪酬」、「撤銷或廢止營業許可」、「限制投資或資金運用範圍」等行政處分態樣為獎金核發標準，並酌修部分行政處分態樣文字。

再者，為合理配置檢舉獎金資源，金管會在提高重大金融違法案件最高獎金額度之際，也參考其他行政機關作法，增列同一年檢舉違失情節輕微的金融違法案件核發獎金累計上限為200萬元。

最後，為增加民眾檢舉金融違法案件意願，金管會參採其他行政機關檢舉獎勵規範體例，針對檢舉時應提供被檢舉人資料內容，除原先的姓名、地址等資料外，增列「其他足資識別被檢舉人身分的資料」，以助金管會早日發覺金融違法案件。

據金管會統計，2023年前5月金管會共核發14件、合計130萬元檢舉獎金，為近年新高，案件態樣則以非法投顧為主，情節多屬相對輕微。金管會預期，此次修法將有助於提升檢舉揭弊誘因，增加民眾檢舉意願，有效維護金融市場秩序。