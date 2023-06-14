宜蘭南方澳漁港13日有漁民捕獲一條800公斤重的史前深海鯊魚「哥布林鯊」（歐氏尖吻鮫），全身半透明透著粉色、有惡魔般的尖牙，又稱惡魔鯊，是有1.25億年歷史的活化石，被捕獲的哥布林鯊肚裡還懷有6隻幼崽，被漁民原本要賣給餐廳當食材，最後被台灣海洋藝術館收購，將做為教材展出。

台灣海洋藝術館在臉書發文，13日在宜蘭南方澳漁港，有漁民捕獲到罕見的史前深海鯊魚「哥布林鯊」（歐氏尖吻鮫 Mitsukurina owstoni），重達800公斤，是目前台灣補獲最大的「哥布林鯊」，墨西哥日前也只有捕獲過兩隻「哥布林鯊」。

台灣海洋藝術館表示，「哥布林鯊」全身皮膚半透明，身體呈粉紅且有邪惡尖牙，因為頭部形似古傳說中的類人生物「哥布林」（有尖耳，鷹鉤鼻和金魚眼），因此被稱為「哥布林鯊」，又稱「惡魔鯊」，屬於古老的鯊魚家族，相當稀有的活化石教材。

台灣海洋藝術館說，昨天南澳漁民用底拖網漁船捕魚時，意外將這條「哥布林鯊」拖吊上岸，且肚內還有6隻鯊魚寶寶。原本漁民差點把哥林布鯊賣給餐廳當食材，但在該藝術館爭取後，將其收購做為未來海洋教育教材，預計日後將於台灣海洋藝術館展出。

對此，不少網友抨擊漁民竟使用底拖網捕魚，「這麼光明正大的使用拖底網不用開罰嗎」、「拖底網不用開罰嗎？過分，肚子裡還有寶寶」，還有人表示，「這可能是世界上第一隻被捕獲後，發現懷孕的歐氏尖吻鮫」。

根據行政院農委會《拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜》，並未全面禁用底拖網，現行規範只有「禁止拖網漁船於距岸3浬內拖曳網具作業或投網、揚網」、「禁止總噸位50以上拖網漁船於距岸12浬內拖曳網具作業或投網、揚網」、「禁止拖網漁船攜帶或使用滾輪式漁具出港作業」。